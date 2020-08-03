МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Семеро граждан РФ находились на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Мали в понедельник, погибших нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Республике Мали.

Самолет ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао, пострадали 11 человек, сообщила миссия ООН в стране (MINUSMA). На самолете, следовавшем из малийской столицы Бамако, находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа. В результате аварии все они получили травмы. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

"По предварительной информации, на борту находилось семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет", — сказал представитель посольства.

По его словам, один из пассажиров — гражданин России — мог получить перелом ноги.

"У него подозрение на перелом ноги. Серьезных пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.