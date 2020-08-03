КАРАКАС, 3 авг /ПРАЙМ/. Переговоры по запуску прямых рейсов между Россией и Венесуэлой находятся на "очень продвинутом" этапе, заявил в интервью РИА Новости венесуэльский министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия.

"Я уверен, что мы скоро увидим, как небо над Россией и Венесуэлой будет пересекаться и соединяться", — сказал чиновник в ответ на вопрос о возможности прямого рейса между двумя странами.

Венесуэла, по словам министра, рассматривает Россию в качестве одной из ключевых стран для развития туризма, и поэтому разговоры о возможности перелета без пересадок между двумя странами находятся на столе переговоров.

"Мы говорим с властями, как с правительством, так и с частным сектором, о воздушном сообщении с Россией, они (переговоры — ред.) очень продвинулись. Conviasa (государственная авиакомпания — ред.) продвинулась в переговорах с российским коллегой", — сказал министр.

Пласенсия заверил, что Венесуэла может стать для туристов из России одним из самых излюбленных мест.