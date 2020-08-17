МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Стоимость акций американской автомобилестроительной корпорации Tesla растет в понедельник более чем на 11%, устанавливая новый исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.23 мск акции Tesla дорожают на 11,04%, до 1833 доллара за акцию.

В ходе торгов понедельника цена акций впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу. За последние четыре дня акции Tesla подорожали на 24,6%.

В среду, 12 августа, бумаги Tesla подорожали на 13%, продолжив затем рост на протяжении еще трех торговых сессий. Тогда толчком к росту цены на акции послужило сообщение компании о намерении провести дробление акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов.