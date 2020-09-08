ВАШИНГТОН, 8 сен /ПРАЙМ/. Акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости во вторник на волатильном рынке.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%, до 330,21 доллара США.

Еще 1 сентября акции стоили на треть дороже — более 498 долларов за акцию. На снижение акций производителя могло повлиять формирование "пузыря" с неоправданно резким ростом, а также то, что Tesla не удалось попасть на прошлой неделе в индекс широкого рынка S&P 500.