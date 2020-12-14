МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Треть такси, подключенных к крупнейшим агрегаторам в Москве, работает не по правилам: долгое время ожидания, несоответствие оклейки и необоснованные отмены вызова. Но существуют и более серьезные опасности для пассажиров. Об этом рассказал телеканал 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса и мнение ряда экспертов. Установка перегородок в такси вызовет рост тарифов на поездки

Ведомство привело в пример тот случай, когда номер машины может отличаться на одну букву или цифру. В этом случае оператор уже не несет за него никакой ответственности, и, как следствие, и за безопасность пассажира тоже.

В компании "Ситимобил" рассказали, что уже начали проверять все разрешения подключенных к системе водителей. Если владелец машины не может предоставить разрешение на услуги такси, то автомобиль отключают. Также проверяют и номера на соответствие.

Однако просто проверки номера для безопасности пассажира недостаточно. Есть вероятность, что за рулем окажется совсем не владелец автомобиля. Такого мнения придерживается общественник Евгений Грэк. По его словам, разрешение должен получать не автомобиль, а водитель. "Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, небезопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают. Кто находится за рулем и как долго", — отметил он.

В пресс-службе МАДИ заявили, что такая норма прописана в законе о такси, как и ответственность агрегаторов. Документ внесли еще 2015 году, но до сих пор не приняли. Его постоянно дорабатывают, но со стороны бизнеса все равно идет требование не принимать его.

Председатель общественного движения TAXI 2018 Станислав Швагерус заявил, что агрегаторы выступают против этого закона, потому что их обяжут открывать представительства в регионах. Пока 90% такси в субъектах нормам не соответствуют, но жаловаться можно только в московский офис.

По словам Швагеруса, с 1 января в силу вступят новые правила перевозки, которые поменяют статус агрегаторов с информационной службы на фрахтовщиков. Это означает, что они будут хранить всю информацию и предоставлять ее по первому требованию.

Пока же эксперты советуют пассажирам не рисковать и выбирать более дорогие тарифы. Водителей на них серьезно проверяют.