ПЕКИН, 3 янв — ПРАЙМ. Власти китайского города Хэйхэ, граничащего по реке Амур с российским Благовещенском, с воскресенья приостановили работу общественного транспорта и такси из-за выявления семи случаев COVID-19, говорится в заявлении на сайте местного правительства. Россияне признались в поездках за границу запрещенным способом

По состоянию на 3 января в городе, расположенном в провинции Хэйлунцзян, выявили семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и двух бессимптомных носителей.

"Штаб по профилактике и контролю за эпидемией города Хэйхэ с целью уменьшить поток людей, как можно скорее заблокировать любые каналы передачи вируса, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и обеспечить здоровье и безопасность людей, принял решение с 3 января 2021 приостановить работу автобусов и такси в городской черте", — указано в заявлении.

Время возобновления работы городского общественного транспорта будет объявлено позднее.

Ранее на этой неделе местные власти из-за обострения эпидемиологической ситуации запретили жителям города покидать его на самолетах.

Все наземные погранпереходы на российско-китайской границе с апреля этого года не работают в пассажирском сообщении.