МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Использование Транссибирского маршрута для контейнерных перевозок из Азии в Европу может помочь России совершить прорыв, считает миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, Россия могла бы воспользоваться резким (в три раза) ростом стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу для привлечения новых клиентов. "Раньше контейнер из Азии в Европу можно было перевезти за $4000, а теперь, с задержками, за $12 000", — пишет он.

Эта ситуация, по его мнению, дает возможность для настоящего прорыва, для привлечения тысяч новых клиентов и миллиардов экспортной выручки". Это, в свою очередь, " обеспечит модернизацию нашего Транссиба, нашего Кедрового пути не для перевозки угля, а для перевозки контейнерных грузов между Азией и Европой", — поясняет он.