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Миллиардер рассказал, как России совершить экономический прорыв
Транспорт
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Использование Транссибирского маршрута для контейнерных перевозок из Азии в Европу может помочь России совершить прорыв, считает миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом он... ПРАЙМ, 19.01.2021
олег дерипаска, транссиб, россия, транспорт, перевозки, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Использование Транссибирского маршрута для контейнерных перевозок из Азии в Европу может помочь России совершить прорыв, считает миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, Россия могла бы воспользоваться резким (в три раза) ростом стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу для привлечения новых клиентов. "Раньше контейнер из Азии в Европу можно было перевезти за $4000, а теперь, с задержками, за $12 000", — пишет он.
Эта ситуация, по его мнению, дает возможность для настоящего прорыва, для привлечения тысяч новых клиентов и миллиардов экспортной выручки". Это, в свою очередь, " обеспечит модернизацию нашего Транссиба, нашего Кедрового пути не для перевозки угля, а для перевозки контейнерных грузов между Азией и Европой", — поясняет он.