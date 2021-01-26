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https://1prime.ru/transport/20210126/832892531.html
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" упал на 50% в 2020 году
Транспорт
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2020 году упал на 50,3%, в декабре — на 48,1% по сравнению с декабрем 2019 года, сообщила пресс-служба компании. "За... ПРАЙМ, 26.01.2021
авиакомпания, перевозки пассажиров, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2020 году упал на 50,3%, в декабре — на 48,1% по сравнению с декабрем 2019 года, сообщила пресс-служба компании.
"За двенадцать месяцев 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,2 миллиона пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года… В декабре 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 2,3 миллиона пассажиров, что на 48,1% ниже результата за декабрь 2019 года", — говорится в сообщении.
Пассажирооборот группы в 2020 году снизился на 56,5% по сравнению с 2019 годом, в декабре — на 59,1%.