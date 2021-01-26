МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2020 году упал на 50,3%, в декабре — на 48,1% по сравнению с декабрем 2019 года, сообщила пресс-служба компании. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Финляндию

"За двенадцать месяцев 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 30,2 миллиона пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года… В декабре 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 2,3 миллиона пассажиров, что на 48,1% ниже результата за декабрь 2019 года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы в 2020 году снизился на 56,5% по сравнению с 2019 годом, в декабре — на 59,1%.