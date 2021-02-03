МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Холдинг РЖД из-за стабилизации ситуации с COVID и снятия ограничений в регионах ждет роста пассажиропотока и в феврале-марте увеличит число поездов, сообщила компания. Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля

"В условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в субъектах Российской Федерации холдинг РЖД прогнозирует увеличение пассажиропотока в поездах дальнего следования в феврале и марте текущего года. Для удовлетворения спроса пассажиров АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") планирует постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений уже со второй половины февраля", — говорится в сообщении в среду.

В частности, появится больше рейсов по сравнению с действующим расписанием у порядка 20 пар круглогодичных поездов, которые курсируют по маршрутам Белгород — Санкт-Петербург, Вологда — Санкт-Петербург, Нижний Новгород — Москва, Астрахань — Москва, Волгоград — Москва, Пенза — Москва, Тольятти — Москва, Орск — Москва и другие.

В период февральских и мартовских праздничных дней ФПК планирует назначить порядка 100 дополнительных рейсов поездов на наиболее востребованных направлениях: из Москвы в Санкт-Петербург, Новозыбков, Белгород, Смоленск, Курск, Чебоксары, Саранск, Пензу, Казань, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Саратов, Ульяновск и Орск, из Ростова в Кисловодск и другие. Пиковыми датами выезда в праздничные дни ожидаются 20 февраля и 5 марта, в обратном направлении — 23 февраля и 8 марта.

Билеты на дополнительные поезда продаются в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

"При дальнейшем увеличении спроса на поездки будут приниматься решения о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы или об увеличении количества дополнительных поездов", — отмечается в сообщении.