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2021
https://1prime.ru/transport/20210220/833088132.html
Фурам на два дня закрыли въезд на МКАД и вылетные магистрали
Транспорт
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В российской столице с 9:00 субботы (20 февраля) запрещен транзитный проезд для грузовиков массой свыше 12 тонн. Этот режим будет действовать до 09:00 понедельника, 22 февраля... ПРАЙМ, 20.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В российской столице с 9:00 субботы (20 февраля) запрещен транзитный проезд для грузовиков массой свыше 12 тонн.
Этот режим будет действовать до 09:00 понедельника, 22 февраля.
Сейчас весь грузовой транзит переводится на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) с целью разгрузки МКАДа.
Как пояснили в пресс-службе Московского департамента транспорта, грузовикые машины с действующими пропусками, которые направлены в Москву, эти ограничения не коснутся.