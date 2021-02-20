МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В российской столице с 9:00 субботы (20 февраля) запрещен транзитный проезд для грузовиков массой свыше 12 тонн.

Этот режим будет действовать до 09:00 понедельника, 22 февраля.

Сейчас весь грузовой транзит переводится на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) с целью разгрузки МКАДа.

Как пояснили в пресс-службе Московского департамента транспорта, грузовикые машины с действующими пропусками, которые направлены в Москву, эти ограничения не коснутся.