МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе 2021 года упал на 42,7% в годовом выражении, до 2,4 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. "Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам из-за снижения налета на фоне пандемии

"Ключевые показатели группы "Аэрофлот" в январе 2021 года: общий объем перевозок составил 2,4 миллиона пассажиров, что на 42,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. На внутренних линиях перевезено 2,1 миллиона пассажиров, что на 8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Количество пассажиров группы на международных линиях сократилось на 85,9%, до 259,6 тысячи человек. Пассажирооборот снизился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 57,2%. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 2,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,2%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе снизила перевозки на 60,4%, до 1 миллиона человек. Пассажиропоток на международных линиях сократился на 86,5%, до 192,7 тысячи человек, на внутренних — на 29,8%, до 851,7 тысячи. Авиакомпания "Победа" перевезла 928 тысяч пассажиров, что на 0,5% выше результата аналогичного периода прошлого года. Власти намерены дать авиакомпаниям второй транш субсидий

"В январе продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок и частичное восстановление международного авиасообщения. В дополнение к рейсам в Турцию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Японию и Сербию, на основании разрешений от регулирующих органов с ограниченной частотой добавились рейсы в Хельсинки (Финляндия). В феврале возобновлены рейсы в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия), увеличена частота полетов по ряду направлений. Однако, в целом международное авиасообщение остается существенно ограниченным", — отмечает компания.

В январе 2021 года авиакомпания "Аэрофлот" вывела из парка один Airbus А320 и один Airbus A330-200, также в рамках группового перераспределения передала три SSJ100 в парк авиакомпании "Россия". По состоянию на 31 января 2021 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 340 воздушных судов.