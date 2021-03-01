МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования на сети РЖД в феврале снизились на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 миллиона человек, сообщила компания. РЖД и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в IT-сфере

Снижение перевозок пассажиров в дальнем следовании в январе составило 34,6%. Перевозки пассажиров в дальнем следовании в январе-феврале сократились на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 11,1 миллиона пассажиров. Пассажирооборот в этом сегменте в феврале составил 3,5 миллиарда пассажиро-километров (снижение на 32,4%), в январе-феврале — 7,9 миллиарда пассажиро-километров (снижение на 36%).

РЖД подготовили три сценария по пассажирским перевозкам в дальнем следовании на 2021 год с прогнозами снижения от 3,5% до 30% к уровню 2019 года в зависимости от эпидемиологической ситуации, рассказывал журналистам замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

В частности, оптимистичный сценарий предусматривает, что ситуация с коронавирусом нормализуется с начала 2021 года и будут возобновлены международные пассажирские перевозки. Тогда снижение перевозок к уровню 2019 года будет составлять 3,5%. Базовый сценарий предполагает снижение в районе 6,9%, пессимистичный — в районе 20-30%. При этом Пегов не исключал, что в первом квартале 2021 года может быть снижение на 30-40%. РЖД начали строить путь в "Титановую долину"

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении на сети РЖД в феврале 2021 года снизились на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 65,5 миллиона пассажиров, сообщила компания.

По оперативным данным, в январе текущего года такие перевозки сократились на 28,3%, до 57,6 миллиона пассажиров. Всего за январь-февраль в пригородном сообщении перевезено 125,4 миллиона пассажиров (снижение на 22,1%).

Пассажирооборот в феврале в пригородном сообщении сократился на 19,9%, до 1,9 миллиарда пассажиро-километров, в январе-феврале — на 24,3% — до 3,7 миллиарда пассажиро-километров.

Перевозки в пригородном сообщении составляют основную часть всех пассажирских перевозок на сети РЖД. Всего (пригородное сообщение и дальнее следование) на инфраструктуре РЖД в феврале было перевезено 70,7 миллиона пассажиров (снижение на 19,4%), в январе-феврале — 136,5 миллиона пассажиров (снижение на 22,9%).

Пассажирооборот в феврале сократился на 28,5% и составил 5,4 миллиарда пассажиро-километров, в январе-феврале — на 32,7% — до 11,6 миллиарда пассажиро-километров.