МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В российской столице на 193 участках улиц с апреля будут повышены расценки на платную парковку. Правда, в некоторых случаях она станет ниже, отмечал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

"С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы (парковки). Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", — пишет Дептранс.

Отмечается, что повышение цен связано с тем, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы мегаполиса загружались равномерно.

"Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить", — пояснил департамент.

На ряде улиц, например, на Средней Переяславской, Дербеневской набережной, стоимость парковки снизится. При этом на других начнет действовать дифференцированный тариф.

"На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время", — отметили в ведомстве.

Если платные паркинги в городе будут заполняться равномерно, то в каждом из них будет около 15-20% свободных мест для парковки машин. По мнению властей, это предотвратит блуждающий трафик (ситуация, когда водитель долго ездит в поисках парковочного места), который создает дополнительные пробки в Москве.