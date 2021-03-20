МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Всего двум российским авиакомпаниям удалось в прошлом "пандемическом" году избежать убытков, сообщили РБК в Росавиации.

Избежать убытков во время пандемии коронавируса удалось "Победе" и "Азимуту".

За 2020 год российский рынок авиаперевозок упал почти в два раза. Этим компаниям удалось снизить перевозки только на 11% и 12% соответственно.

Отмечается, что динамика пассажиропотока в этих компаниях оказалась наилучшей: перевозчики сфокусировались на популярных внутренних направлениях.

Издание отмечает, что в то же время гиганты рынка, в том числе "Аэрофлот", закончили год с убытками. Потери отрасли могут достичь 200 миллиардов рублей за год.

Говоря о мировом рынке воздушных перевозок, то здесь на фоне кризиса и закрытия границ эти цифры могут составить $118 миллиардов.