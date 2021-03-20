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2021
https://1prime.ru/transport/20210320/833283301.html
Названы избежавшие убытков в пандемию российские авиакомпании
Транспорт
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Всего двум российским авиакомпаниям удалось в прошлом "пандемическом" году избежать убытков, сообщили РБК в Росавиации. Избежать убытков во время пандемии коронавируса удалось... ПРАЙМ, 20.03.2021
новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Всего двум российским авиакомпаниям удалось в прошлом "пандемическом" году избежать убытков, сообщили РБК в Росавиации.
Избежать убытков во время пандемии коронавируса удалось "Победе" и "Азимуту".
За 2020 год российский рынок авиаперевозок упал почти в два раза. Этим компаниям удалось снизить перевозки только на 11% и 12% соответственно.
Отмечается, что динамика пассажиропотока в этих компаниях оказалась наилучшей: перевозчики сфокусировались на популярных внутренних направлениях.
Издание отмечает, что в то же время гиганты рынка, в том числе "Аэрофлот", закончили год с убытками. Потери отрасли могут достичь 200 миллиардов рублей за год.
Говоря о мировом рынке воздушных перевозок, то здесь на фоне кризиса и закрытия границ эти цифры могут составить $118 миллиардов.