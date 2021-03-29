ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Служба транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала в воскресенье в аэропортах страны наибольший с начала пандемии коронавируса пассажиропоток — почти 1,6 миллиона человек, сообщила в понедельник официальный представитель службы Лиза Фарбстейн. В России предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

"Воскресенья остаются наиболее загруженными днями на контрольных пунктах TSA, и вчерашний день не стал исключением. Сотрудники нашей службы в воскресенье, 28 марта, проверили 1 574 228 человек. Это был самый загруженный день чуть более чем за год — с 12 марта 2020 года, когда были проверены 1 714 372 человека. Носите маски!" — написала Фарбстейн в своем аккаунте в Twitter.

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