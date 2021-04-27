МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Падение пассажиропотока аэропортов Москвы — "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" — в марте замедлилось до 5% с 45,2% в феврале, следует из данных Росавиации. "Победа" с 3 июня откроет рейсы из Москвы в Баден-Баден

Всего в марте через столичные аэропорты было перевезено 4,6 миллиона человек, что на 5,1% меньше, чем в марте прошлого года. На международных линиях пассажиропоток снизился на 51,8%, до 830,3 тысячи человек, на внутренних — вырос на 20,5%, до 3,8 миллиона.

В том числе "Шереметьево" в марте снизило перевозки на 25%, до 1,6 миллиона человек, но у двух других аэропортов перевозки показали рост: "Внуково" на 0,5% (1,2 миллиона), "Домодедово" — на 20,9% (1,7 миллиона).

Всего же за квартал совокупный пассажиропоток этих аэропортов снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 34,7%, до 12 миллионов человек. В том числе перевозки на международных рейсах упали на 76%, до 1,9 миллиона, на внутренних — на 2,8%, до 10 миллионов человек.

"Шереметьево" в январе-марте снизило показатель на 50,9%, до 4,3 миллиона, "Внуково" на 24,1%, до 3,3 миллиона, "Домодедово" — на 17,1%, до 4,5 миллиона человек.