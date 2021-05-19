МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Очень часто от бывалых автолюбителей можно услышать, что машину необходимо время от времени взбадривать, практикуя езду на высоких оборотах, поскольку это продлит ресурс силового агрегата. "Российская газета" объяснила, насколько в этой рекомендации здравого смысла.

Многие водители предпочитают передвигаться в городе и на трассе в спокойной манере, во-первых, для того, чтобы не давать излишнюю нагрузку на двигатель, трансмиссии и подвеску, во-вторых, чтобы экономить на топливе. К тому же сами современные автоматизированные коробки передач откалиброваны таким образом, чтобы при первой возможности переключаться "вверх" и удерживать обороты в низкой или средней зонах. Что делать продавцу, если покупатель не поставил машину на учет

"Российская газета" утверждает, что, вопреки расхожему мнению, постоянная езда на низких оборотах не продлевает срок службы двигателя. Скорее наоборот: детали кривошипно-шатунного механизма начинают испытывать повышенные нагрузки, а производительность масляного насоса снижается, что создает предпосылки для масляного голодания трущихся элементов силового агрегата и как следствие, появлению задиров на стенках цилиндров или того хуже — протирания антифрикционного слоя на вкладышах коленвала и поршнях.

Для того, чтобы исключить такой нежелательный сценарий, двигатель время от времени следует хорошенько раскрутить. Речь идет о поддержании оборотов коленвала на отметке 4500 — 5000 оборотов в минуту на протяжении как минимум 30 минут во время движения на высоких скоростях.

Проще всего для этого выехать на загородную трассу и переключиться на пониженную передачу. Не важно, "механика" у вас, "робот", "автомат" и вариатор. Принудительно включаем третью или четвертую передачу и едем со скоростью 100 километров в час обозначенное выше время. Какой эффект даст такая прожарка? Прежде всего, камеры сгорания и свечи зажигания будут достаточно эффективно очищаться от нагара. Кроме того, из-за увеличения объема отработавших газов будут эффективнее прочищаться элементы турбокомпрессора.

Вспомним также об устройстве клапанного механизма ГРМ. Здесь все организовано таким образом, что клапаны при работе двигателя вращались и их износ соответственно был бы равномерным. Однако такое стабилизирующее вращение реализуется преимущественно на повышенных оборотах коленвала.

Иными словами, если постоянно плестись в потоке и не нагружать силовой агрегат, на торце клапана со временем появляется выемка из-за давления толкателя. Если это произойдет при достижении повышенных оборотов, клапан уже не будет проворачиваться. Выступ на толкателе будет входить в выемку на торце клапана и не давать ему вращаться. Отсюда — повышенный износ детали и приближение капремонта.

Кроме того, дав мотору "прожариться", вы можете решить такую нередкую проблему, как скопление влаги в поддоне картера двигателя в результате конденсации. Последняя ситуация наблюдается наиболее часто, когда машину эксплуатируют зимой без предварительного прогрева. Влага в поддоне картере в результате смешивается с моторным маслом, ухудшая смазывающие свойства и ускоряя износ силового агрегата. Иными словами, давая мотору поработать на высоких оборотах, вы "прожариваете" также и масло, улучшая его эксплуатационные свойства. И влага, кстати, выпарится из масла в результате езды на высоких оборотах практически бесследно. Аналитики подсчитали траты россиян на штрафы ГИБДД

Можно ли выводить мотор на высокие обороты во время стоянки или неспешной езды в пробках? Увы, положительный эффект будет практически минимальный. Дело в том, что нагрузка на мотор при "прогазовках" на месте невелика. Мотор будет раскручиваться, но очистка свечей и камеры сгорания осуществляться не будет.

Как часто нужно осуществлять "прожарку" силового агрегата? Это зависит в том числе и от того, сколько лет вашему автомобилю. Так, на новой машине "перекручивать" мотор нецелесообразно, а если он еще и не обкатан, то даже вредно. И, кстати, у машин с пробегом больше 20 тысяч километров "прожарку" следует начинать с приходом весны, то есть сейчас — самое время. Рекомендуется проводить вышеописанные процедуры как минимум раз в 2-3 тысячи километров пробега.

Эксперты напоминают, что злоупотреблять ездой на повышенных оборотах тоже не стоит. При постоянной езде на высоких оборотах коленвала двигателя на трущиеся детали оказывается повышенная нагрузка. Масляная пленка на металле в результате становится слишком тонкой и не может должным образом защитить детали от трения. Поэтому "крутите" движок лишь время от времени и, повторимся, на хорошей скорости.