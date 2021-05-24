МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", — сказал Глаз.

По его словам, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. "Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", — подчеркнул пресс-секретарь.

Анатолий Глаз также добавил, что инцидент с Ryanair политизируют, указав на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

"Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", — сказал пресс-секретарь.

В свою очередь глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири утверждает, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании были сотрудники белорусского КГБ. Латвийская компания AirBaltic решила приостановить полеты над Белоруссией

"Мы полагаем, что в аэропорту (с рейса) сошли еще несколько агентов КГБ", — заявил О'Лири в интервью радиостанции Newstalk.

О'Лири также назвал инцидент "угоном, совершённом при поддержке государства".

"Это был случай угона, поддерживаемого государством… пиратства при поддержке государства", — сказал глава компании. При этом он отметил, что пока не может говорить об инциденте подробно, так как данной историей сейчас занимаются власти ЕС и НАТО.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.