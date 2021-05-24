МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС. Власти Белоруссии заявили о правомочности действий в отношении Ryanair

Однако отмечается, что это приведет к дополнительным расходам европейских компаний.

Кроме того, добавляется, что санкции против физических и юридических лиц могут стать одними из самых незначительных мер в связи с инцидентом с Ryanair в Минске.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.