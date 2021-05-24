СОЧИ, 24 мая — ПРАЙМ. Москва выступает за то, чтобы оценивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", — сказал Лавров на пресс-конференции. Financial Times: аэропорты ЕС могут закрыться для самолетов Белавия

Как отметил глава российского МИД, представитель МИД Белоруссии в заявлении подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную прозрачность, включая в случае необходимости прием международных экспертов.

"Я думаю, что это абсолютно разумный подход", — добавил глава МИД РФ.

Минск готов предоставить об этом всю необходимую информацию, добавил Лавров.

"Еще раз подчеркну: важно на трезвую голову оценить ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию", — сказал он на встрече с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.