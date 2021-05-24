МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Самолеты группы компаний Avia Solutions Group будут облетать воздушное пространство Белоруссии на фоне ситуации с Ryanair, сообщается в релизе. Польская авиакомпания LOT рассматривает отказ от полетов над Белоруссией

"Основным приоритетом для наших авиаперевозчиков является безопасность полетов и пассажиров, поэтому компании группы… изменят маршруты полетов, чтобы они шли в обход воздушного пространства Белоруссии", — говорится в релизе.

Avia Solutions Group сообщила, что внимательно следит за ситуацией и "ждет инструкций и оценок компетентных органов гражданской авиации относительно организации полетов".

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.