МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис заявил, что польская авиакомпания LOT, венгерская Wizz Air, латвийская AirBaltic добровольно избегают воздушного пространства Белоруссии. Рейс Lufthansa во Франкфурт задержан в Минске из-за угрозы теракта

Скуодис заявил, что аэропорты Литвы не будут принимать или отправлять самолеты, пересекающие белорусское воздушное пространство.

"Любые рейсы из или в литовские аэропорты через белорусское воздушное пространство запрещены", — приводит агентство Рейтер слова министра. Он добавил, что запрет вступит в силу в 03.00 вторника по местному времени.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.