Минск пригласил ИКАО, IATA и EASA для изучения инцидента с Ryanair
МИНСК, 25 мая — ПРАЙМ. Белоруссия пригласила три международные организации, а также представителей авиационных властей ЕС и США, чтобы изучить ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, сообщил во вторник департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.
"Для изучения обстоятельств случившегося департамент по авиации пригласил представителей ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.), EASA (Европейское агентство авиационной безопасности – ред.), а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США", — говорится в сообщении на сайте департамента.
Отмечается, что Минск призывает международные авиаструктуры и представителей авиационных властей Запада к участию в беспристрастном расследовании произошедшего.
"В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывались давление, угрозы и принуждение, представляем записи переговоров диспетчер-пилот", — подчеркивается в сообщении.
В департаменте также заверили, что со стороны белорусских авиационных властей, авиационных организаций и соответствующих правоохранительных органов государства "принимались и будут приниматься необходимые, предусмотренные международным и национальным законодательством меры и действия, направленные на обеспечение надежной защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. В Белоруссии также была создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего.
Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.
https://1prime.ru/transport/20210525/833747486.html