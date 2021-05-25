МИНСК, 25 мая — ПРАЙМ. Белоруссия пригласила три международные организации, а также представителей авиационных властей ЕС и США, чтобы изучить ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, сообщил во вторник департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.

"Для изучения обстоятельств случившегося департамент по авиации пригласил представителей ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.), EASA (Европейское агентство авиационной безопасности – ред.), а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США", — говорится в сообщении на сайте департамента.

Отмечается, что Минск призывает международные авиаструктуры и представителей авиационных властей Запада к участию в беспристрастном расследовании произошедшего.

"В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывались давление, угрозы и принуждение, представляем записи переговоров диспетчер-пилот", — подчеркивается в сообщении.

В департаменте также заверили, что со стороны белорусских авиационных властей, авиационных организаций и соответствующих правоохранительных органов государства "принимались и будут приниматься необходимые, предусмотренные международным и национальным законодательством меры и действия, направленные на обеспечение надежной защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Austrian Airlines приостановила полеты через авиапространство Белоруссии

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций. В Белоруссии также была создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего.

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.