РИГА, 25 мая — ПРАЙМ. МИД Латвии призвал минсообщения запретить всем зарегистрированным в стране авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair, заявил журналистам во вторник латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич. Austrian Airlines отменила рейсы через воздушное пространство Белоруссии

"В связи со случившимся воздушное пространство Беларуси нельзя считать безопасным, и нам нельзя допускать создание угрозы нашим пассажирам, поэтому призываем запретить всем зарегистрированным в Латвии авиакомпаниям использовать воздушное пространство Белоруссии", — сказал Ринкевичс.

Он также призвал прекратить сотрудничество с белорусскими авиакомпаниями, в том числе и национальной авиакомпанией "Белавиа".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.