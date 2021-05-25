МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" до конца 2021 года планирует получить еще восемь самолетов семейства A320neo, сообщила пресс-служба компании. "Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных

"Аэрофлот" ранее получил первый самолёт Airbus А320neo, став новым оператором данного типа воздушных судов в РФ. Самолеты семейства A320neo отличаются самым широким и просторным салоном среди узкофюзеляжных лайнеров. Компоновка салона A320neo — 12 кресел в бизнес-классе и 144 кресла в эконом-классе. Шаг кресел в бизнес-классе — 96,5 сантиметра, в экономическом классе — до 76,2 сантиметра. Багажные полки в новом самолете увеличены.

Кресла салона экономического класса оснащены спинкой, которая повторяет контуры тела. У регулируемого подголовника имеется функция дополнительной поддержки шеи. Пассажиры экономического класса могут подзаряжать в полёте свои электронные устройства, также каждое кресло оснащено держателем для планшета. Кресла в бизнес-классе выполнены из премиальной ткани и оборудованы HD-мониторами, персональными розетками и USB-портами. Также все пассажиры могут подключиться с личных гаджетов к беспроводной бортовой системе развлечений. Кроме того, на воздушном судне есть доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету.

Самолёты семейства Airbus A320neo оснащены двигателями нового поколения и законцовками крыла — шарклетами, что снижает выхлопы СО2 и расход топлива, по данным производителя, на 20% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.