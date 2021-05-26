ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая — ПРАЙМ. Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию, сообщает ведомство. Korean Air подготовила маршруты для облета пространства Белоруссии

"Причина отзыва — оценка Traficom о том, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории. Решение принято сегодня и вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.