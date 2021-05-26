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2021
https://1prime.ru/transport/20210526/833759513.html
Финляндия отозвала лицензию у Belavia на полеты в страну
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Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию, сообщает ведомство... ПРАЙМ, 26.05.2021
ryanair, финляндия, белоруссия, белавиа, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая — ПРАЙМ. Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании Belavia лицензию на осуществление полетов в Финляндию, сообщает ведомство.
"Причина отзыва — оценка Traficom о том, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории. Решение принято сегодня и вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.