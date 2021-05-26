МАДРИД, 26 мая — ПРАЙМ. Посольство Белоруссии в Испании раскритиковало ситуацию с самолетом авиакомпании "Белавиа", летевшим из Минска в Барселону, который не смог войти в воздушное пространство Польши, заявив, что решения авиационных служб влияют на обычных людей.

Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич.

Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики, после чего вернулся в аэропорт Минска.

"Граждане Испании, ЕС, Беларуси и других стран, которые имеют необходимые документы для въезда, не могут долететь без приключений рейсом "Белавиа" по маршруту Минск-Барселона. Несмотря на отсутствие ограничительных решений властей Испании, авиационные службы некоторых стран ЕС решили не пускать белорусский самолёт в свое воздушное пространство. Прекрасный пример позиции политиков ЕС, когда санкции "не касаются обычных людей", — говорится в сообщении белорусского посольства в Испании в Facebook. Самолет Belavia развернули у Польши из-за запрета Франции летать над ней

Ранее посольство Белоруссии в Испании заявило в этой социальной сети, что запрет на полеты в страны ЕС негативно отразится на детях, живущих в зонах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, которые ежегодно летом прилетают в Испанию для восстановления здоровья. Всего, по данным посольства, в Испанию на рейсах "Белавиа" ежегодно прилетают около тысячи таких детей.

"Многие испанские семьи, которые участвуют в этой программе, равно как и наши дети будут "благодарны" подобным решениям правительства Испании. Кого хотели наказать этими санкциями?", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве также сообщили, что ежегодно около 15 детей, больных раком, прилетают на лечение в Барселону.

"Нам кажется, что "благородные" цели ЕС и Испании не могут быть достигнуты этими методами", — заявили в посольстве.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

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