ООН, 26 мая — ПРАЙМ. Члены Совбеза ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также Бельгия и Германия призывают Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) немедленно расследовать инцидент с рейсом Ryanair в Белоруссии, требуют освободить задержанных белоруса и россиянку и обещают наращивать усилия для того, чтобы Минск "нес ответственность за свои действия", говорится в заявлении стран.

В среду Франция, Ирландия и Эстония инициировали закрытое обсуждение ситуации вокруг посадки самолета в Минске.

"Мы решительно осуждаем принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, создающую угрозу безопасности полетов, и задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги", — зачитал журналистам заявление постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон. EASA советует до конца расследования по Ryanair избегать неба Белоруссии

Он заявил, что самолет был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом.

"Эти действия представляют собой вопиющий удар по безопасности международной гражданской авиации и европейской безопасности и демонстрируют грубое игнорирование международного права. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент и призываем привлечь к ответственности виновных", — указал Юргенсон.

По его словам, авторы заявления требуют немедленного освобождения Протасевича и Сапеги.

"Мы будем наращивать наши усилия, в том числе путем координации нашей санкционной политики, чтобы белорусские власти несли ответственность за свои действия", — процитировал он текст заявления.

"Мы полностью осуждаем это как еще одну вопиющую попытку белорусских властей заставить замолчать голоса оппозиции", — указал он.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.