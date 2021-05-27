БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство Эстонии запретило летать в своем воздушном пространстве и приземляться на своей территории белорусским авиакомпаниям или отдельным самолетам, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что действия Белоруссии представляют угрозу миру и безопасности.

"С угоном пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, и арестом критикующего правительство журналиста и его девушки белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия", — цитирует премьера пресс-служба. Посольство Белоруссии в ФРГ советует Belavia летать через Россию

Она добавила, что Евросоюз продолжит подготовку к быстрому введению дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников и компаний, тесно связанных с режимом.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

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