МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,5%, до 755 миллионов рублей, следует из презентации "Аэрофлота". Британская BP покупает активы в области солнечной энергетики в США

Выручка компании в первом квартале увеличилась на 1%, до 11,2 миллиарда рублей.