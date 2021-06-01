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2021
https://1prime.ru/transport/20210601/833813829.html
Скорректированная чистая прибыль "Победы" выросла на 53,5%
Транспорт
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Скорректированная чистая прибыль лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на... ПРАЙМ, 01.06.2021
мсфо, авиакомпания победа, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") по МСФО в первом квартале 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,5%, до 755 миллионов рублей, следует из презентации "Аэрофлота".
Выручка компании в первом квартале увеличилась на 1%, до 11,2 миллиарда рублей.