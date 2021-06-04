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2021
https://1prime.ru/transport/20210604/833846939.html
В "Аэрофлоте" не ждут скачков цен на авиабилеты в 2021 году
Транспорт
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Отдельные колебания цен на авиабилеты в России в 2021 году возможны, но сильного роста или падения не будет, заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов РИА Новости на... ПРАЙМ, 04.06.2021
авиабилеты, цены, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Отдельные колебания цен на авиабилеты в России в 2021 году возможны, но сильного роста или падения не будет, заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов РИА Новости на полях ПМЭФ.
Отвечая на вопрос, вырастут ли цены на билеты в России в 2021 году, Полубояринов сказал: "Баланс спроса и предложения, переизбыточных емкостей, не должен сильно приводить к росту, но отдельные колебания, наверное, будут".
Он уточнил, что не ожидает ни сильного роста, ни сильного падения цен на билеты.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.