С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Отдельные колебания цен на авиабилеты в России в 2021 году возможны, но сильного роста или падения не будет, заявил гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов РИА Новости на полях ПМЭФ. Ростуризм напомнил, что делать тем, кто купил билеты в Турцию

Отвечая на вопрос, вырастут ли цены на билеты в России в 2021 году, Полубояринов сказал: "Баланс спроса и предложения, переизбыточных емкостей, не должен сильно приводить к росту, но отдельные колебания, наверное, будут".

Он уточнил, что не ожидает ни сильного роста, ни сильного падения цен на билеты.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.