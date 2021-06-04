С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к посадке самолета Ryanair в Минске, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ну нет, конечно", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего о том, участвовали или нет в операции российские спецслужбы.

"И не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина — как всегда, как обычно, — где-то там посередине находится. Лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться", — сказал он.

"Понимаете, все равно, как бы ни было, кто бы ни говорил, что какой-то режим там чего-то подавляет, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда", — подчеркнул президент РФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.