МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. GHP Group (основной владелец Марк Гарбер) продала долю в транспортной группе FESCO (23,8%) еще в октябре прошлого 2020 года. Однако, пишет РБК, до сих пор ее покупатель не раскрывался.

Итак, покупателем стал новый глава совета директоров группы Андрей Северилов, о чем он сам рассказал изданию.

Северилов с ноября 2020 года возглавляет совет директоров группы.

"Мы закрыли сделку с Марком Гарбером осенью", — заявил бизнесмен и добавил, что сделка прошла "достаточно быстро и комфортно".

На момент сделки проданный пакет на Московской бирже стоил порядка 6,5 миллиарда рублей, пишет издание. Общий долг компании по итогам 2019 года при этом составил 39,24 миллиарда рублей. Так как долг был выражен в основном в долларах, то на фоне девальвации рубля в пандемийном 2020 году он мог сильно вырасти.

По итогам торгов 15 июня 2021 года 23,8% FESCO стоили 10,85 миллиарда рублей.