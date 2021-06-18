БРЮССЕЛЬ, 18 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз в пятницу официально утвердил принятое 16 июня решение снять запрет на поездки в союз для граждан США, а также Албании, Ливана, Македонии и Сербии, следует из обнародованного заявления Совета ЕС. Минобороны начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки

Сообщается, что ограничения стоит также постепенно снимать для регионов Китая: Гонконга и Макао на условиях взаимности.

Россия в этот список по-прежнему не входит.

Теперь в списке будут значиться 14 стран: Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, США и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

Постоянные представители стран ЕС на заседании 16 июня согласились разрешить туристам из США посещать территорию Евросоюза даже без обязательной вакцинации. Это решение было принято на следующий день после завершения визита в Брюссель американского лидера Джо Байдена. Найден неожиданный способ защититься от коронавируса

В начале июня Совет ЕС расширил список третьих стран, с которыми государствам союза рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса, добавив в него Японию. В документе до настоящего времени числились восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности.

Европейский союз 20 мая официально обнародовал решение об изменении критериев отмены ограничений на поездки из третьих стран, существенно их ослабив. В соответствии с данными правилами в Евросоюзе составляют список третьих стран, с которыми рекомендовано открыть границы. Теперь, чтобы попасть в такой список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Действовавшие ранее правила ограничивали этот показатель максимум 25 случаями на сто тысяч населения. При составлении списка теперь также будет учитываться и процесс вакцинации населения в стране — этот показатель ранее в правилах отсутствовал.

Совет ЕС 30 июня прошлого года согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля. Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых странах, первоначально попавших в рекомендации.

Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляли список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей значится тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели.

При этом, согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.