МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Виталий Савельев призвал работников транспортной отрасли вакцинироваться от коронавируса, говорится в обращении на сайте ведомства. Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах

"Уважаемые коллеги, на нас лежит большая ответственность за безопасное функционирование государства, бесперебойную работу всех отраслей транспорта, здоровье и жизни наших граждан. Несмотря на все беспрецедентные меры, принятые для обеспечения безопасности транспортной системы, полноценно защитить себя и своих близких мы сможем только с помощью вакцины. Вакцинирование поможет выработать населению страны коллективный иммунитет, что сделает COVID-19 не опаснее сезонного гриппа", — говорится в обращении министра к работникам транспортной отрасли.

"В связи с этим призываю вас вакцинироваться, не откладывая. Масштабная вакцинация уже доказала свою эффективность в зарубежных странах", — отмечает Савельев.

В сообщении говорится, что, по оценкам экспертных организаций, в ОАЭ количество привитых граждан превысило 66%, в Израиле вакцинировано более 60% населения, в Великобритании – 48%. Благодаря этим мерам удалось значительно снизить число заболевших людей.

"Я перенес болезнь в ноябре прошлого года и хочу откровенно сказать, что она представляет опасность. В данный момент тесты показывают высокое количество антител, но как только оно начнет снижаться, я, безусловно, также сделаю прививку. Коллеги, давайте подумаем о себе, своих близких и людях, с которыми каждый день работаем", — подчеркнул Савельев в обращении.

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