ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — ПРАЙМ. Пассажир рейса Владивосток — Москва отказался надеть медицинскую маску и был снят с самолета, составлен протокол об административном правонарушении, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко. Минтранс призвал работников на транспорте вакцинироваться

"Командир воздушного судна принял решение снять с борта самолета Владивосток — Москва пассажира, который отказался надеть маску в салоне, сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", — сообщила Мироненко.

Мужчине грозит административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

По словам собеседницы агентства, ранее другой пассажир, прибывший на этом же самолете из Москвы во Владивосток, был привлечен к административной ответственности из-за отсутствия медицинской маски.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в Москве зарегистрирован максимум новых случаев COVID-19 — 9056.

В конце ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в Приморье составлял около 30 человек, с середины июня он превысил 60 человек, за последние сутки выявлено 84 новых случая.