МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в понедельник вечером после сильного ливня, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". В Москве более 30 рейсов отменены или задержаны из-за непогоды

По информации на 18.39 мск понедельника, во "Внуково" 17 рейсов задержаны, один — отменен, в "Домодедово" — 22 рейса задержаны, один — отменен, в "Шереметьево" — 15 рейсов задержаны, восемь отменены.

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" — он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер. Погода Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.