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2021
https://1prime.ru/transport/20210705/834111405.html
SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
Транспорт
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БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение. "Отправлено судно на место... ПРАЙМ, 05.07.2021
новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение.
"Отправлено судно на место происшествия для расследования причин воспламенения",- сообщил РИА Новости официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано. В Минэкологии Азербайджана в свою очередь заявили, что по предварительной версии экспертов причиной взрыва является извержение вулкана.
Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в свою очередь заявляло, что МЧС не фиксировало происшествий на нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.