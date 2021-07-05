БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки ОПЕК+ на весь 2022 год

"Отправлено судно на место происшествия для расследования причин воспламенения",- сообщил РИА Новости официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано. В Минэкологии Азербайджана в свою очередь заявили, что по предварительной версии экспертов причиной взрыва является извержение вулкана.

Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в свою очередь заявляло, что МЧС не фиксировало происшествий на нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.