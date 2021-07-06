МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предположительно определена точка падения самолета в море", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в поселок Палана вылетел вертолёт Ми-8, на борту которого спасатели, медики, а также оперативная группа главного управления МЧС по региону. Кроме того, на место ЧС направлены шесть психологов. "При необходимости будет привлечена дополнительная авиация", — добавил представитель ведомства.

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана.

Группировка судов уже направлена в район предполагаемого падения, рассказал представитель экстренны служб. Минтруд хочет отказаться от существующей схемы социального страхования

"В район предполагаемого падения Ан-26 направлены морские суда", — заявил собеседник агентства.

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, во вторник не вышел на плановый сеанс связи. По данным МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от посёлка Палана.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.