ВАШИНГТОН, 7 июл — ПРАЙМ. Министерство транспорта США окончательно запретило продавать авиабилеты США-Белоруссия из-за инцидента с самолетом Ryanair, говорится в документе минтранса. Европа намерена изучить роль России в инциденте с Ryanair

Запрещается продажа всех пассажирских авиабилетов из США в Белоруссию, в том числе и с пересадкой. Исключения могут быть сделаны в интересах национальной безопасности США.

Данная мера была объявлена 2 июля, с тех пор возражений со стороны администрации США не поступила, и она вступает в силу, уточняет минтранс.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.