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Бастрыкин поставил дело об аварийной посадке Ан-28 на контроль
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ. "Александр Бастрыкин... ПРАЙМ, 18.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", — говорится в сообщении.
В минувшую пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все 18 человек, находившихся на борту (пассажиры и члены экипажа) живы, тяжелых травм у них нет. Двенадцать человек доставили в Томск на вертолете, еще шестеро доехали на микроавтобусе. После прибытия в Томск второй пилот Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ двух двигателей.
Всего при аварии самолета пострадали 11 человек. Двое из них, пилот с травмой ноги и пассажирка с сотрясением мозга, госпитализированы в областную клиническую больницу. Остальные пациенты получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.