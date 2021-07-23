Премьер-министр Мишустин поручил своим замам следить за ходом восстановителения Транссиба
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим замам держать на контроле ситуацию после ЧП на Транссибе, следить за ходом восстановительных работ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. Они должны контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.
Вице-премьеры должны контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП и следить, чтобы не было проблем с продовольствием, добавил Мишустин.
Отдельное поручение дано РЖД, — холдингу предстоит "в максимально короткие сроки сделать все необходимое для полного восстановления работы железнодорожной магистрали".
Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по Транссибу остановлено. Идут ремонтные работы.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую — в течение 5 суток.
https://1prime.ru/transport/20210723/834284542.html