МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Объем перевозок пассажиров по сети РЖД с начала текущего года снизился на 10-12% к уровню "доковидного" 2019 года, сообщил журналистам первый замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

"Сейчас мы идём с отставанием примерно 10-12% к уровню 2019 года. Но хочу отметить, что 2019 год в плане пассажирских перевозок был лучшим за все годы на сети железных дорог России. Поэтому, на самом деле, не такой уж объём потерян к предыдущим годам (2016-2018 годам). Конечно, к 2019 году надо стремиться, но мы не можем нарушать действующие ограничения, которые сейчас связаны с теми или иными регионами", — рассказал он. Специалисты рассказали, на сколько выросли зарплаты IT-специалистов

По данным РЖД, за первое полугодие 2021 года объем перевозок пассажиров вырос на 32% к аналогичному периоду прошлого года и составил 503,9 миллионов человек. В 2019 году этот показатель за отчетный период составил 573,8 миллиона человек.

"Будем подстраиваться под ситуацию, будем мобильно реагировать и восстановим мы это движение рано или поздно", — добавил Пегов.