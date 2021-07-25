МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Москва ведет регулярный диалог с Анкарой по теме соблюдения конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, альтернативы документу нет, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Турции по строительству нового канала "Стамбул".

"Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, установленному конвенцией. Подчеркиваем ее значение как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Черноморском регионе, в особенности в том, что касается военного мореплавания", — заявили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что все участники конвенции одинаково заинтересованы в стабильности созданного в соответствии с ней правового режима и продолжат ответственно подходить к ее соблюдению.

"Как ответственные страны этого региона ведем с Турцией на различных уровнях регулярный обмен мнениями по вопросу надлежащего выполнения данного договора", — добавили в министерстве.

В частности, эта тема предметно затрагивалась на встрече министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 30 июня в Анталье.

В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал. Аналитик назвал страны с самым большим госдолгом

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.