МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Введенные для борьбы с COVID-19 ограничения и вызванный пандемией кризис привели за последние полтора года к значительному росту цен на перевозки, однако дальнейшая динамика рынка может быть менее очевидной, сообщают РИА Новости. Россиянам рассказали, как вернуть деньги за невозвратные билеты

По сравнению с 2019 годом, цены на авиабилеты на отдельные направления выросли на 120%, авиаперевозчики объясняют такой всплек рядом факторов — снижением рентабельности, ростом затрат на топливо и обслуживание самолетов, убытками, падением рубля. Попытки в прошлом 2020 году компенсиовать потери заниженными тарифами привели лишь к отсрочке проблемы.

Впрочем, по словам экспертов, ситуация не столь однозначна, и в ближайшее время цены на некоторые авиабилеты могут снова упасть. Доцент экономического факультета РУДН Сергея Черников отметил, авиакомпании часто компенсируют просадки на одном направлением увеличением интенсивности полетов на других. Но, по его мнению, в данной ситуации активно воспользоваться данной мерой не получится — сказывается сохранение запретов во многие другие страны и отсутствие роста спроса. Это подтверждает и статистика — по данным сервиса "Купибилет" цены на отдельные внутренние направления сократились более чем на 50%, однако средний чек на перелеты из Москвы в регионы вырос за полтора года на треть.

Рост цен на внутренние направления во многом сдерживается благодаря ряду административных мер. В июле Владимир Путин продлил действие пониженной ставки НДС на перелеты по России до конца 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил субсидировать ряд маршрутов внутри страны для обеспечения доступных цен с августа.

При этом благоприятные тенденции на рынке внутренних перевозок слабо распространяются на внешние направления. По данным Ассоциации туроператоров России, несмотря на возобновление ависасообщений с рядом государств, спрос на них растет очень медленно по причине высоких цен на билеты. Динамическое ценообразование, отмечает директор международной туристической выставки MITT Артем Чернышов, и является причиной взрывного роста стоимости перелетов с начала пандемии.