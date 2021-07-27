МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing, у которого были технические проблемы с одним из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Boeing, на борту которого 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за неполадок с двигателем. По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.

"В 17.02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя", — сказал собеседник агентства.