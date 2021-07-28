Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю
Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.
Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Бурятии.
"Разрешаю", — сказал Путин, после чего движение было запущено.
Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".
Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.