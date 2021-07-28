МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Бурятии.

"Разрешаю", — сказал Путин, после чего движение было запущено. "Северный поток - 2" построен на 99%, сообщил оператор

Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".

Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.