РЖД пропустит все застрявшие на Транссибе поезда в течение 10 дней
РЖД: все поезда, застрявшие из-за ЧС на Транссибе, будут пропущены в течение 10 дней
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. РЖД потребуется 10 дней, чтобы пропустить все поезда, остановленные в пути из-за обрушения железнодорожного моста на Транссибирской магистрали; при этом ограничения по погрузке в восточном направлении уже сняты, сообщил глава компании Олег Белозеров президенту России Владимиру Путину.
"Движение полностью восстановлено. Нам потребуется около 10 дней для того, чтобы поднять все поезда, при этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении сняты. Все работает в штатном режиме", — сказал Белозеров в среду в ходе церемонии запуска движения по второму Байкальскому тоннелю.
В результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было приостановлено. Первые поезда после приостановки были запущены 25 июля, а 26 июля движение по Транссибу было полностью восстановлено.
"За это время было отставлено от движения более 500 поездов. На данный момент уже по восстановленному участку прошло 297 поездов, 17 из которых — пассажирские", — рассказал Белозеров.