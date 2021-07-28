МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. РЖД потребуется 10 дней, чтобы пропустить все поезда, остановленные в пути из-за обрушения железнодорожного моста на Транссибирской магистрали; при этом ограничения по погрузке в восточном направлении уже сняты, сообщил глава компании Олег Белозеров президенту России Владимиру Путину. Путин рассказал о ходе восстановления путей Транссиба

"Движение полностью восстановлено. Нам потребуется около 10 дней для того, чтобы поднять все поезда, при этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении сняты. Все работает в штатном режиме", — сказал Белозеров в среду в ходе церемонии запуска движения по второму Байкальскому тоннелю.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов, а в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было приостановлено. Первые поезда после приостановки были запущены 25 июля, а 26 июля движение по Транссибу было полностью восстановлено.

"За это время было отставлено от движения более 500 поездов. На данный момент уже по восстановленному участку прошло 297 поездов, 17 из которых — пассажирские", — рассказал Белозеров.