МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сбой движения на Транссибирской магистрали из-за наводнения в Забайкалье затронул ритмичность контейнерных перевозок в восточном направлении и обратно, а перевод таких поездов на БАМ нецелесообразен из-за аналогичных сроков потерянного времени, рассказал РИА Новости гендиректор транспортно-логистической группы ABC-Rail Артур Нурмухамедов.

Из-за мощных ливней в Сретенском районе Забайкальского края 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было приостановлено, и РЖД переориентировали доставку социально-значимых грузов на Байкало-Амурскую магистраль в обход зоны ЧС. Первые поезда после приостановки были запущены 25 июля, а 26 июля движение по Транссибу было полностью восстановлено.

"Сбой в движении на Транссибе, безусловно затронул ритмичность перевозок груза в восточном направлении и обратно. В первую очередь это коснулось контейнеров — как с импортируемым грузом, так и с транзитным. Контейнерные поезда традиционно идут по Транссибу как по более быстрому пути, и очевидно, что задержка даже на 3-4 дня достаточно заметна на фоне общего времени прохождения контейнеров по территории Российской Федерации, которое сейчас редко превышает две недели", — говорит эксперт.

"Перевод их (контейнеров – ред.) на БАМ после остановки движения на Транссибе нецелесообразен — с изменением маршрута потери времени были бы такие же. Остается надеяться, что грузоотправители с пониманием отнесутся к форс-мажору", — добавил Нурмухамедов, отметив, что о каких-то более глобальных сбоях не сообщалось.

Эксперт предположил, что из-за вынужденной остановки движения в течение одной-двух недель возникнет нехватка вагонов под погрузку в конечных точках маршрута, но она не будет критической, поскольку Транссиб стоял не более трех суток. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

"В то же время ранее бывали случаи, когда ряд портов Восточного побережья не работал неделю из-за штормов, что тормозило движение и на БАМе, и на Транссибе. Так что опыт решения проблем с заторами на дорогах Восточного полигона накоплен достаточно большой", — резюмировал он.

Глава РЖД Олег Белозеров в среду сообщил президенту России Владимиру Путину, что за время ЧС на Транссибе было остановлено в пути 500 поездов. По словам Белозерова, РЖД потребуется около 10 дней, чтобы пропустить все поезда; при этом ограничения по погрузке в восточном направлении уже сняты.