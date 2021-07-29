МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air с 9 августа возобновит прямые регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, сообщает перевозчик. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканой.

"Авиакомпания Azur air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из Москвы с частотой три раза в неделю", — говорится в сообщении.

Авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса. Рейсы в Ла-Роману будут осуществляться из столичного аэропорта "Внуково" на воздушных судах Boeing 777-300ER, флагманских в парке авиакомпании. Билеты на прямые регулярные рейсы в Ла-Роману поступят в продажу в ближайшее время на сайте авиакомпании.